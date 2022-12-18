Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС одержал победу в матче с «Пари НН»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (86:71).
«Прежде всего, поздравляю команду с победой. Это был сложный матч. Как я уже говорил перед игрой, «НН» – хорошая команда, каждый год он борется за высокие места в лиге, а стиль игры остаётся неизменным на протяжении всех сезонов, которые команду возглавляет Зоран Лукич.
В первой половине встрече мы хорошо атаковали, однако защита была слишком мягкой. К тому же были проблемы с изоляциями. После перерыва мы улучшили оборону и уверенно контролировали ход матча вплоть до финальной сирены», — приводит слова Перасовича сайт Единой лиги ВТБ.
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