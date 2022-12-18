Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС одержал победу в матче с «Пари НН»

Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС одержал победу в матче с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (86:71).

«Прежде всего, поздравляю команду с победой. Это был сложный матч. Как я уже говорил перед игрой, «НН» – хорошая команда, каждый год он борется за высокие места в лиге, а стиль игры остаётся неизменным на протяжении всех сезонов, которые команду возглавляет Зоран Лукич.

В первой половине встрече мы хорошо атаковали, однако защита была слишком мягкой. К тому же были проблемы с изоляциями. После перерыва мы улучшили оборону и уверенно контролировали ход матча вплоть до финальной сирены», — приводит слова Перасовича сайт Единой лиги ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022