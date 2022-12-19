«Бостон» проиграл «Орландо» и потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 95:92.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паоло Банкеро, набравший 31 очко и совершивший шесть подборов. 13 очков на свой счёт записал британский лёгкий форвард «Орландо» Адмирал Скофилд. 12 баллов набрал Франц Вагнер.
В составе «Селтикс» дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов оформил Джейлен Браун. 15 очками отметился Маркус Смарт.
«Бостон» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. «Орландо Мэджик» одержал шестую победу подряд.
«Бостон» удерживает вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, «Орландо» располагается на 13-м месте.
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