«Бостон» проиграл «Орландо» и потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 95:92.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паоло Банкеро, набравший 31 очко и совершивший шесть подборов. 13 очков на свой счёт записал британский лёгкий форвард «Орландо» Адмирал Скофилд. 12 баллов набрал Франц Вагнер.



В составе «Селтикс» дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов оформил Джейлен Браун. 15 очками отметился Маркус Смарт.



«Бостон» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. «Орландо Мэджик» одержал шестую победу подряд.

«Бостон» удерживает вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, «Орландо» располагается на 13-м месте.