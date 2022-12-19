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«Бостон» проиграл «Орландо» и потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах

«Бостон» проиграл «Орландо» и потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 95:92.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паоло Банкеро, набравший 31 очко и совершивший шесть подборов. 13 очков на свой счёт записал британский лёгкий форвард «Орландо» Адмирал Скофилд. 12 баллов набрал Франц Вагнер.

В составе «Селтикс» дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов оформил Джейлен Браун. 15 очками отметился Маркус Смарт.

«Бостон» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. «Орландо Мэджик» одержал шестую победу подряд.

«Бостон» удерживает вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, «Орландо» располагается на 13-м месте.

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
92 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 24, Смарт - 15, Уильямс - 14, Брогдон - 12, Уайт - 8, Хорфорд - 8, Уильямс - 6, Хозер - 5, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Притчард, Тейтум
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Скофилд - 13, Вагнер - 12, Бол - 11, Вагнер - 11, Фульц - 8, Энтони - 7, Росс - 2, Айзек, Бамба, Картер, Океке, Саггс, Харрис, Харрис, Хьюстан, Хэмптон
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