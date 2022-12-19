Результаты всех матчей НБА 19 декабря, турнирная таблица

19 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 106:109
«Торонто Рэпторс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 110:126
«Детройт Пистонс» – «Бруклин Нетс» – 121:124
«Миннесота Тимбервулвз» – «Чикаго Буллз» – 150:126
«Денвер Наггетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 119:115
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Вашингтон Уизардс» – 119:117
В самом результативном матче самым полезным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 37 очков, семь подборов и 11 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 28 очков, два подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал 11-й номер американец Демар Дерозан. На его счету 29 очков, четыре подбора и на две больше передачи. Также стоит отметить центрового из Черногории Николу Вучневича, который набрал 23 очка, девять подборов и пять передач.
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