Результаты всех матчей НБА 19 декабря, турнирная таблица

19 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 106:109

«Торонто Рэпторс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 110:126

«Детройт Пистонс» – «Бруклин Нетс» – 121:124

«Миннесота Тимбервулвз» – «Чикаго Буллз» – 150:126

«Денвер Наггетс» – «Шарлотт Хорнетс» – 119:115

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Вашингтон Уизардс» – 119:117



В самом результативном матче самым полезным игроком у «Миннесоты» стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 37 очков, семь подборов и 11 передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Д'Анджело Расселла, который заработал 28 очков, два подбора и восемь передач. Самым результативным у гостей стал 11-й номер американец Демар Дерозан. На его счету 29 очков, четыре подбора и на две больше передачи. Также стоит отметить центрового из Черногории Николу Вучневича, который набрал 23 очка, девять подборов и пять передач.