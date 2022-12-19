Леброн Джеймс с помощью смайла обозначил отношение к Месси

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, написав имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. К сообщению он прикрепил несколько смайлов. Среди них смайл в виде человека, отдающего честь, а также козла (в английском Goat – акроним для greatest of all time — «величайший [игрок] всех времён». – Прим. «Чемпионата»), которым Леброн показал отношению к величию Месси.

Напомним, в финале чемпионата мира, который состоялся вчера, 18 декабря, сборная Аргентины победила национальную команду Франции в серии пенальти. Для Месси это первый трофей чемпиона мира в составе национальной сборной. В 2014 году он уже участвовал в финале турнира, однако его команда уступила Германии со счётом 0:1 в дополнительное время. Лионель был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Рекорды финала ЧМ-2022: