Леброн Джеймс с помощью смайла обозначил отношение к Месси

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, написав имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. К сообщению он прикрепил несколько смайлов. Среди них смайл в виде человека, отдающего честь, а также козла (в английском Goat – акроним для greatest of all time — «величайший [игрок] всех времён». – Прим. «Чемпионата»), которым Леброн показал отношению к величию Месси.
Напомним, в финале чемпионата мира, который состоялся вчера, 18 декабря, сборная Аргентины победила национальную команду Франции в серии пенальти. Для Месси это первый трофей чемпиона мира в составе национальной сборной. В 2014 году он уже участвовал в финале турнира, однако его команда уступила Германии со счётом 0:1 в дополнительное время. Лионель был признан лучшим игроком турнира в Катаре.
- 19 декабря 2022
-
10:24
-
09:37
-
09:23
-
09:00
-
08:03
-
06:36
-
05:38
-
02:07
-
00:08
- 18 декабря 2022
-
23:38
-
23:24
-
22:51
-
22:12
-
19:57
-
19:11
-
18:59
-
18:02
-
17:55
-
17:52
-
16:03
-
14:31
-
13:51
-
12:41
-
11:41
-
10:16
-
09:16
-
07:52
-
07:32
-
07:03
-
04:01
-
02:37
-
00:31
-
00:24
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:08