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Главный тренер «Буллз» привёл подробности о состоянии травмированного Лонзо Болла

Главный тренер «Буллз» привёл подробности о состоянии травмированного Лонзо Болла
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Главный тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован поделился подробностями о состоянии разыгрывающего команды Лонзо Болла, который продолжает восстановление после травмы.

«К сожалению, процесс протекает медленно. Боль и дискомфорт пока присутствуют, и он должен справляться с этими ощущениями», — приводит слова Донована Yahoo Sports.

Напомним, в сентябре Болл перенёс артроскопическую чистку левого колена, однако дискомфорт продолжает испытывать до сих пор. Ранее сообщалось о рисках того, что он пропустит весь сезон.

В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Лонзо принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

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