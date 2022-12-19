Главный тренер «Буллз» привёл подробности о состоянии травмированного Лонзо Болла

Главный тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован поделился подробностями о состоянии разыгрывающего команды Лонзо Болла, который продолжает восстановление после травмы.



«К сожалению, процесс протекает медленно. Боль и дискомфорт пока присутствуют, и он должен справляться с этими ощущениями», — приводит слова Донована Yahoo Sports.



Напомним, в сентябре Болл перенёс артроскопическую чистку левого колена, однако дискомфорт продолжает испытывать до сих пор. Ранее сообщалось о рисках того, что он пропустит весь сезон.



В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Лонзо принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

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