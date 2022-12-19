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Баскетболист Виктор Вембаньяма высказался о Мбаппе, показав их общее фото

Баскетболист Виктор Вембаньяма высказался о Мбаппе, показав их общее фото
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18-летний Виктор Вембаньяма (218 см), которому многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023, высказался о соотечественнике, нападающем национальной команды Франции по футболу Килиане Мбаппе.

«Как же сильно я люблю этого парня», — написал Вембаньяма, поделившись с подписчиками общей фотографией с Мбаппе.

Фото: Из личного архива Виктора Вембаньямы

Напомним, вчера, 18 декабря, состоялся финал чемпионата мира по футболу, в ходе которого встречались национальной команды Аргентины и Франции. Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в двух экстра-таймах команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Аргентины – 4:2.

Аргентинский комментатор расплакался после победы Аргентины:

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