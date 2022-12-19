Дерозан резко отреагировал на то, что «Буллз» пропустили 150 очков в матче с «Тимбервулвз»

Лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (126:150). «Буллз» проиграли четвёртый матч подряд.



«Это полный отстой. Поражение должно стать уроком для нас. Мы должны понимать, что бывает, когда не дорабатываешь. Мы набрали достаточно очков, чтобы выиграть встречу, но пропустить 150 — полнейшее фиаско. Мы должны это осознать. Мы должны чувствовать себя подавленными, испытывать разочарование. Должны играть лучше, действовать качественнее индивидуально и командно», – сказал Дерозан после матча.

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