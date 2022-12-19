Гомельский объяснил, почему «Зенит» слабо играл в защите в матче с «Автодором»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об отсутствии главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля на выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Командой руководил второй ассистент Паскуаля Адамантиос Панагиотопулос. Хавьер пропускал встречу из-за болезни.

«То, что у «Зенита» в Саратове руки тряслись, как у паралитиков, – это следствие отсутствия главного тренера?» — поинтересовался у Гомельского пользователь его официального сайта.

«Вы говорите о проценте попаданий с игры у «Зенита». А я отмечу слабую игру в защите. Вот это точно было следствием отсутствия Паскуаля», — ответил Владимир.



Напомним, «Зенит» проиграл «Автодору» со счётом 79:91.