Гомельский объяснил, почему «Зенит» слабо играл в защите в матче с «Автодором»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об отсутствии главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля на выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Командой руководил второй ассистент Паскуаля Адамантиос Панагиотопулос. Хавьер пропускал встречу из-за болезни.
«То, что у «Зенита» в Саратове руки тряслись, как у паралитиков, – это следствие отсутствия главного тренера?» — поинтересовался у Гомельского пользователь его официального сайта.
«Вы говорите о проценте попаданий с игры у «Зенита». А я отмечу слабую игру в защите. Вот это точно было следствием отсутствия Паскуаля», — ответил Владимир.
Напомним, «Зенит» проиграл «Автодору» со счётом 79:91.
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