Брат Адетокунбо определился с местом продолжения карьеры после отчисления из «Чикаго»

Турецкий «Фенербахче» подписал контракт с греческим форвардом Костасом Адетокунбо, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.
Напомним, ранее «Чикаго Буллз» отчислил греческого тяжёлого форварда. В октябре этого года Костас Адетокунбо подписал с «Чикаго» двусторонний контракт, но с тех пор не принял участия ни в одном матче регулярного чемпионата.
Всего у 25-летнего форварда с сезона-2018/2019 22 матча в рамках Национальной баскетбольной ассоциации, в которых он набирал в среднем за игру по одному очку и совершал по одному подбору.
У Костаса Адетокунбо два матча за «Даллас Маверикс» и 20 игр в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Прошлый сезон игрок провёл во французском клубе АСВЕЛ, за который сыграл в 26 играх и завершил год с показателями 3,9 очка, 2,1 подбора и 0,3 передачи в среднем за игру.
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