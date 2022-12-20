Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

30 очков Шрёдера не помогли «Лейкерс» переиграть «Финикс»

30 очков Шрёдера не помогли «Лейкерс» переиграть «Финикс»
Комментарии

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:104.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский разыгрывающий Крис Пол, набравший 28 очков, четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить центрового с Багеиских Островов Деандре Эйтона, который заработал дабл-дабл 21 очко, 11 подборов, но ноль передач. Самым результативным у гостей стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер. На его счету 30 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Кендрика Нанна, который набрал 17 очков, один подбор, но не смог отдать ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2022, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
130 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Пол - 28, Эйтон - 21, Бриджес - 20, Крэйг - 17, Ли - 15, Шамет - 13, Уэйнрайт - 8, Шарич - 5, Окоги - 3, Бийомбо, Букер, Вашингтон, Джонсон, Краудер, Ландейл, Пэйн
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 30, Нанн - 17, Брайант - 16, Уокер - 16, Беверли - 9, Габриэль - 4, Пиппен Мл. - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Кристи - 2, Джеймс, Дэвис, Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон, Уэстбрук
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022