30 очков Шрёдера не помогли «Лейкерс» переиграть «Финикс»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:104.
Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский разыгрывающий Крис Пол, набравший 28 очков, четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить центрового с Багеиских Островов Деандре Эйтона, который заработал дабл-дабл 21 очко, 11 подборов, но ноль передач. Самым результативным у гостей стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер. На его счету 30 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Кендрика Нанна, который набрал 17 очков, один подбор, но не смог отдать ни одной передачи.
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2022, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
130 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Пол - 28, Эйтон - 21, Бриджес - 20, Крэйг - 17, Ли - 15, Шамет - 13, Уэйнрайт - 8, Шарич - 5, Окоги - 3, Бийомбо, Букер, Вашингтон, Джонсон, Краудер, Ландейл, Пэйн
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 30, Нанн - 17, Брайант - 16, Уокер - 16, Беверли - 9, Габриэль - 4, Пиппен Мл. - 4, Браун - 3, Джонс - 3, Кристи - 2, Джеймс, Дэвис, Ривз, Суидер, Тоскано-Андерсон, Уэстбрук
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