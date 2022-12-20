30 очков Шрёдера не помогли «Лейкерс» переиграть «Финикс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:104.



Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский разыгрывающий Крис Пол, набравший 28 очков, четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить центрового с Багеиских Островов Деандре Эйтона, который заработал дабл-дабл 21 очко, 11 подборов, но ноль передач. Самым результативным у гостей стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер. На его счету 30 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Кендрика Нанна, который набрал 17 очков, один подбор, но не смог отдать ни одной передачи.