Ирвинг: мы должны наслаждаться временем, пока Дюрант в нашей команде

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу своего партнёра по команде Кевина Дюранта.

«Я не принимаю его присутствие в команде как должное. Я признаю его талант и тот объём тяжелой работы, которую он выполняет не только в игре, но и в своей жизни и в то, как он относится к себе. Я не принимаю это как должное. Мы должны наслаждаться временем, пока он в нашей команде, не только как товарищ по команде, но и как наставник. Он имеет огромное влияние на мир спорта. То, как он проявляет себя на площадке и вне её просто не даёт мне возможности воспринимать его присутствие в команде как должное», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

Недавно Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг стали первой парой товарищей по команде, набиравшей 35+ очков в одном матче три раза за сезон.

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Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: