Лука Дончич: был очень шокирован, когда меня выгнали с площадки
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что был шокирован решением судей удалить его с площадки в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:116). Напомним, в третьей четверти словенец получил второй технический фол за споры с арбитром и досрочно завершил встречу.
«Я, наверное, заслужил первый технический фол, но второй — точно нет. Я был очень шокирован, когда меня выгнали с площадки. Эта ситуация для меня непонятна. Даже не знаю, что произошло. После того как услышал, что меня удалили, я подумал: «Вот так сюрприз». И просто улыбнулся», — приводит слова Дончича Yahoo Sports.
На данный момент «Даллас» занимает 10-е место в таблице Западной конференции.
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