«Не хочу потерять ещё больше денег». Наставник «Далласа» — после удаления с матча

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд отказался во время пресс-конференции отвечать на вопрос про своё удаление с площадки в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:116).
Напомним, в третьей четверти лидер команды Лука Дончич получил второй технический фол за споры с арбитром и досрочно завершил встречу. После этого Джейсон Кидд начал высказывать претензии на решение судей, за что также был удалён.
«Я здесь только потому, что обязан прийти. Я уже получил штраф, поэтому не хочу потерять ещё больше денег. Пожалуйста, никаких вопросов про удаление. Мы вернёмся и пересмотрим матч, чтобы понять, как нам стать лучше. Сегодня они превзошли нас, и мы будем двигаться дальше. Всем спасибо за понимание», — приводит слова Кидда Sports Illustrated.
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