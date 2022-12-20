Дюрант раскрыл секрет результативной игры в этом сезоне

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что на данном этапе карьеры вышел на другой ментальный уровень, и это позволяет ему лучше понимать игру.
«Думаю, с точки зрения психологии я стал немного лучше понимать игру. Я не слишком удивляюсь тому, что меня часто наделяют мячом. Могу сказать, что сейчас нахожусь на другом ментальном уровне, чем несколько лет назад, когда я был молодым игроком. Но знаю, что у меня было несколько отличных отрезков и до этого.
Сейчас всё круто складывается, я получаю удовольствие от игры. У меня залетают некоторые броски. Я чувствую, что ментально становлюсь лучше и начинаю понимать игру на другом уровне, чем раньше», — приводит слова Дюранта Yahoo Sports.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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