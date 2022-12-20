Донован Митчелл рассказал, почему у него не сложились отношения с Руди Гобером

Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал, что у него не сложились отношения с бывшим партнёром по «Юте Джаз», а ныне центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером из-за недопонимания на паркете.

«Честно говоря, мы просто не могли сыграться. Мы не понимали друг друга. Каждый из нас хотел помочь команде добиться успеха, но разными методами. Поэтому ничего не сработало. Но что касается наших взаимоотношений вне клуба, то нельзя сказать, что я его ненавижу. Так же, как и он не ненавидит меня.

Мы не лучшие друзья, но сейчас нет такого, что я не могу его терпеть. Нет никакой ненависти. Просто не сложилась игра в одной команде. Ведь раньше бывало и такое, что нас оценивали по тому, сколько раз мы бросим друг в друга мяч. Это прискорбно, но такова реальность», — цитирует Митчелла Hoops Rumors.

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