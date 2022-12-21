Источник: Зак Лавин и Демар Дерозан не могут уладить разногласия в «Чикаго»
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Известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин не сходится во мнении с руководством клуба по его текущей роли в команде. Также отмечается, что баскетболист провёл специальную беседу с одноклубником Демаром Дерозаном, однако игроки по-прежнему не смогли уладить свои разногласия на площадке.
В этом сезоне Лавин набирает в среднем за матч 21,8 очка, совершает 4,4 подбора и отдаёт 4,1 результативной передачи за 34:09 игрового времени на площадке. Летом он продлил контракт с «быками» на пять лет.
На данный момент «Чикаго» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. На счету команды 11 побед при 18 поражениях.
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