Результаты всех матчей НБА 21 декабря, турнирная таблица

21 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Детройт Пистонс» – «Юта Джаз» – 111:126

«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 103:113

«Нью-Йорк Никс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 132:94

«Финикс Санз» – «Вашингтон Уизардс» – 110:113

«Денвер Наггетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 105:91



В предпоследнем матче самым результативным игроком у «Финикса» стал американский защитник Ландри Шамет, набравший 31 очко, сделавший два подбора и пять передач. Также стоит отметить центрового с Багамских Островов Деандре Эйтона, который заработал дабл-дабл: 30 очков, 13 подборов, но нет передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кайл Кузма. На его счету 29 очков, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Брэдли Била, который набрал 27 очков, сделал шесть подборов и столько же передач.