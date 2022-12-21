О’Нил рассказал, как купил машину и костюм одному из новичков команды

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил рассказал о своём отношении к Марку Мэдсену, с которым он играл за «Лос-Анджелес Лейкерс» в течение двух сезонов.

«Мэд Дог был самым непорочным парнем в НБА, которого я когда-либо встречал. Я чувствовал, что должен защитить его от внешнего давления, ибо он слишком выделялся. Я мало что знаю о мормонах и их религии, мало что знал о самом Мэдсене. Но большинство новичков приходят в лигу, начинают получать кругленькие суммы и сходят с ума. В нашей команде было 12 парней, и 11 из них делали то, что делают парни с большими деньгами. Но из 12 парней был один, который был вне всего этого. Я не хотел, чтобы он был в стороне от команды, хотя и мог сказать команде: «Марк не такой, как мы. Держитесь от него подальше, не приглашайте его куда-нибудь, не приводите его на наши тусовки».



Я хотел сделать его крутым, сделать частью команды. У нас были костюмы за 1000 долларов, а у Марка были его брюки цвета хаки и короткая рубашка. Я отвёл его в магазин одежды. Костюм, может, и стоил 1000 долларов, но мы не платили всю сумму. Когда я вошёл в магазин с Марком, они отдали нам костюм за полцены. Затем я познакомил его со своим папой. Потом я подумал: «Мы все ездим на «Феррари», «Мерседесах», «Лексусах», «Ламборджини», а на чём ездит Марк?»



Так что я отвёз Марка в дилерский центр. У каждого из команды был внедорожник, поэтому я сказал, что мы купим ему Suburban или Tahoe, потому что я хотел, чтобы он был частью команды, но всё же немного выделялся. Он был самый непорочный парень, которого я когда-либо встречал в НБА», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: