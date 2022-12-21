Йокич возмутился, когда Шакил О’Нил обратился к нему на русском языке

Легендарный в прошлом игрок НБА Шакил О’Нил после матча регулярного чемпионата НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Граззлиз» побеседовал с лидером «Денвера» Николой Йокичем. Шакил поинтересовался у серба, не думал ли он раньше, что станет лучшим большим игроком, на что Никола ответил отрицательно, потому что лучший игрок этого амплуа, по его мнению, сам О‘Нил.
«Спасибо», — ответил Шакил на русском языке.
«Да это же на русском!» — эмоционально высказался Йокич, а также рассказал, как правильно благодарить на сербском, – «хвала».
«Вала, вала», — попробовал повторить О’Нил.
Напомним, ранее между О’Нилом и Йокичем случалось нечто похожее. В 2021 году во время послематчевого интервью Шакил также благодарил Николу на русском языке и удивился, когда узнал, что тот по национальности не русский.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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