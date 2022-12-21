О’Нил: я с Леброном и Коби всухую бы вынес Джордана, Оладжьювона и Бёрда

Член Зала славы НБА легендарный центровой Шакил О’Нил считает, что он вместе с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом без проблем смог бы обыграть команду, состоящую из Майкла Джордана, Хакима Оладжьювона и Ларри Бёрда.

Знаменитый баскетболист в своих социальных сетях разместил картинку, на которой его поставили в одну команду с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом, а в соперниках были Майкл Джордан, Хаким Оладжьювон и Ларри Бёрд.

«Официально заявляю, что в семиматчевой серии мы обыграем их всухую», — написал О’Нил.

Шакил О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился самым ценным игроком финала и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил отдыхает в Лас-Вегасе: