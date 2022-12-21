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Владимир Гомельский назвал лучшего баскетболиста по игре в защите

Владимир Гомельский назвал лучшего баскетболиста по игре в защите
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о сильнейшим игроке по игре в защите. По мнению Владимира, им является бывший центровой «Балтимор Буллетс» (впоследствии «Вашингтон Буллетс») Уэс Анселд.

«Кого считаете сильнейшим по игре в защите: Денниса Родмана или Дикембе Мутомбо?» — поинтересовался у Гомельского пользователь его официального сайта.

«Мутомбо не выходил в поле, то есть не мог успешно защищаться против игроков, обладающих стабильным средним броском. Родман превосходил Мутомбо в защитных действиях на периметре, но уступал в опеке игроков в краске. Мне кажется, что лучшим защищающимся игроком был Уэсли Анселд. А сейчас ближе всех к идеалу Бэм Адебайо», — ответил Владимир.

Блогеры записали пародию на Денниса Родмана:

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