На вечеринку по случаю возвращения Грайнер в США из тюрьмы в России пришло мало людей

На вечеринку по случаю возвращения в США баскетболистки Бриттни Грайнер пришло около 20 человек. Об этом информирует ESPN US. Мероприятие проходило в церкви города Уэйко (штат Техас).



Издание отмечает, что такое небольшое количество пришедших поприветствовать Грайнер людей могло быть связано с зимними каникулами в школе. Кроме того, ряд лиц заболели, из-за чего не смогли явиться.



Напомним, 8 декабря произошёл обмен заключёнными, в результате которого в США вернулась Грайнер, а Россия получила россиянина Виктора Бута. В Российской Федерации Бриттни отбывала наказание за транспортировку наркотических веществ. Она была приговорена к девяти годам колонии.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё: