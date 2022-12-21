«Такой травмы у меня ещё не было». Стефен Карри — о сроках возвращения
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что говорить о его возвращении на паркет пока рано. Карри также признался, что такой травмы плеча, как сейчас, у него ещё не было.
«Раньше у меня не было такой травмы плеча, как эта. Сейчас я придерживаюсь, так сказать, выжидательного подхода. Я всё ещё нахожусь в процессе раннего восстановления, так что ещё даже близко не подошёл к тому, чтобы взять в руки баскетбольный мяч. Думаю, это ещё займёт несколько недель», — сказал Карри на NBA on TNT.
Карри травмировался в третьей четверти матча с «Индианой Пэйсерс» (119:125), который состоялся 15 декабря. После этого лидер «Уорриорз» не смог продолжать матч.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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