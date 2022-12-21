Бывший игрок НБА оценил Сергея Базаревича как игрока и тренера

Бывший игрок НБА, американский форвард «Самары» Джеймс Эннис поделился мнением о выступлении под руководством российского тренера Сергея Базаревича. Эннис заявил, что считает Базаревича одним из лучших игроков в истории российского баскетбола, признавшись, что ему нравится его подход как тренера.



«Однозначно в этом сезоне я играю под руководством одного из лучших игроков в истории российского баскетбола. Знаю, он был очень крут на площадке. То, что он в середине 90-х играл в НБА за «Атланту», говорит о многом. И, конечно же, он отличный тренер. Я бы назвал его тренером для игроков. И это очень важно. Он всегда хочет побеждать и заряжает нас правильным настроем и на игры, и на тренировочный процесс. Мне однозначно нравится играть под руководством тренера Сергея Базаревича», — приводит слова Энниса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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