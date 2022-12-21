«Лейкерс» определили цель на трансферном рынке

Лёгкий форвард «Орландо Мэджик» Терренс Росс является трансферной целью «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует Yahoo Sports. Отмечается, что Росс и ранее рассматривался калифорнийским клубом.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Росс принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 1,3 передачи. «Лос-Анджелес» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «Лейкерс» 13 побед и 17 поражений. Лидерами Западной конференции на данный момент являются «Мемфис Гриззлиз» и «Денвер Наггетс» (19 побед и 11 поражений).

Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лос-Анджелес Лейкерс»: