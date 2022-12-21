Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» определили цель на трансферном рынке

«Лейкерс» определили цель на трансферном рынке
Комментарии

Лёгкий форвард «Орландо Мэджик» Терренс Росс является трансферной целью «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует Yahoo Sports. Отмечается, что Росс и ранее рассматривался калифорнийским клубом.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Росс принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 1,3 передачи. «Лос-Анджелес» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «Лейкерс» 13 побед и 17 поражений. Лидерами Западной конференции на данный момент являются «Мемфис Гриззлиз» и «Денвер Наггетс» (19 побед и 11 поражений).

Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лос-Анджелес Лейкерс»:

Новость по теме
Аналитик НБА объяснил, почему «Лейкерс» стоило обменять Энтони Дэвиса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022