Перасович призвал игроков УНИКСа не допустить недооценки «Астаны»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Астана» значительно улучшила свою игру по сравнению с первым матчем в Казани, когда гости выступали без американцев. Дома против нас они сыграют в полном составе. Казахстанская команда демонстрирует хороший баскетбол. Недавно «Астана» дома обыграла «Автодор», который спустя несколько дней победил действующего чемпиона «Зенит». В предыдущем туре наши соперники на протяжении 35 минут на равных сражались с «Пармой-Пари». Нам следует серьёзно отнестись к предстоящему матчу, показать энергию и постараться исключить неудачные отрезки, которые мы допускали в последней игре с «Пари Нижний Новгород», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанской команды.