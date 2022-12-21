Бриттни Грайнер выступила с обращением в поддержку Пола Уилана

Скандально известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер выступила с обращением в поддержку морского пехотинца и соотечественника Пола Уилана, отбывающего заключение в России за шпионаж.
«Спасибо за помощь всем, я дома после 10 месяцев. Вы потратили время на то, чтобы показать мне своё участие, а я, в свою очередь, хочу написать вам, что значила ваша поддержка. Ваши письма помогли мне не потерять надежду в момент, полный сожаления и уязвимости, которые я ещё никогда не испытывала. Спасибо вам от всей души. Благодаря вам я не теряла надежду.
Ваши письма воодушевляли меня. Они показали мне силу единства. Вместе мы смогли преодолеть трудности, и я – живое подтверждение этого. Моя семья уцелела, и теперь благодаря вам мы счастливы провести праздники вместе. Но ещё остаётся слишком много семей, чьи любимые были незаконно задержаны.
Эти семьи находятся рядом с вами, и теперь настал наш черёд помочь им. Надеюсь, что вы поможете мне письмами Полу Уилану и защитой другим американцам, чтобы они вернулись к своим семьям», – написала Грайнер в социальных сетях.
Надзирательницы мордовской колонии попросили Грайнер приезжать ещё:
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