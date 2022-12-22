«Не стану врать». Дюрант рассказал, как отнёсся к чемпионству «Уорриорз»

Лидер «Бруклин Нетс», а в прошлом чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», звёздный американец Кевин Дюрант рассказал, как отнёсся к чемпионству бывшей команды в сезоне-2021/2022.
«Не стану врать: я понимал, что если «Уорриорз» победят, то многие обратят внимание на меня. Я ненавидел их победу, потому что я не сделал этого из-за них. Всё это обо мне. Хотя это довольно детский взгляд на подобный опыт. Всё это можно принять и оценить то, что они сделали. И не говорить обо мне.
Там моя семья. Я могу быть в «Бруклине», а вы – в «Голден Стэйт», но это по-прежнему будет любовь. Когда они добиваются успеха – преуспеваю и я, ведь я навсегда стал частью этой истории», – приводит слова Дюранта издание Washington Post.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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