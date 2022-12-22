«Нью-Йорк» лишили драфт-пика за нарушение правил тамперинга

Национальная баскетбольная ассоциация закончила расследование в отношении «Нью-Йорк Никс» и решила лишить клуб собственного пика во втором раунде драфта 2025 года, сообщает пресс-служба лиги.



«Нью-Йорк» нарушил правила тамперинга, которые запрещают вести переговоры до официального открытия рынка свободных агентов. Кроме того, запрещено завлекать или склонять к переговорам игрока, имеющего действующий контракт с другим клубом. Речь идёт о подписании контракта с разыгрывающим Джейленом Брансоном.



Напомним, Брансон подписал контракт на четыре года, в течение которых может заработать $ 110 млн. Брансон выбирал место продолжения карьеры между «Даллас Маверикс», в составе которого он выступал на протяжении четырёх лет и провёл свой самый успешный сезон, и «Нью-Йорк Никс», где ассистентом главного тренера работает его отец Рик Брансон.



В минувшем сезоне Джейлен Брансон дошёл с «Маверикс» до полуфинала НБА, где его команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4. Показатели самого Брансона в сезоне составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.