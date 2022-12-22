Результаты всех матчей НБА 22 декабря, турнирная таблица

22 декабря прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:



«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 114:106

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 113:93

«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 108:110

«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 106:113

«Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 143:113

«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 112:117

«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 99:104

«Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 110:116

«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 101:98

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:120

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт Хорнетс» — 126:105



В заключительном матче дня разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл собрал трипл-дабл (25 очков, 11 подборов и 12 передач), но это не помогло его команде одержать победу над «Клипперс».



В составе победителей отличился Пол Джордж, на счету которого 22 очка, восемь подборов и восемь передач.