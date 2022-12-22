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Результаты всех матчей НБА 22 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 22 декабря, турнирная таблица
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22 декабря прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

«Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс» — 114:106
«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 113:93
«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 108:110
«Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс» — 106:113
«Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 143:113
«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 112:117
«Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» — 99:104
«Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 110:116
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 101:98
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:120
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт Хорнетс» — 126:105

В заключительном матче дня разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл собрал трипл-дабл (25 очков, 11 подборов и 12 передач), но это не помогло его команде одержать победу над «Клипперс».

В составе победителей отличился Пол Джордж, на счету которого 22 очка, восемь подборов и восемь передач.

Турнирная таблица НБА
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