Стив Керр признался, что «Уорриорз» не соответствуют уровню чемпионов НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал неудачную серию команды после очередного поражения в рамках регулярного чемпионата НБА.
В очередном матче, который прошёл в ночь на 22 декабря, «Голден Стэйт» уступил «Бруклин Нетс» со счётом 113:143. Таким образом, выезд завершился для калифорнийской команды пятью поражениями при одной победе. Всего у «Уорриорз» три победы в 19 гостевых матчах.
«Уровень команды определяется её турнирным показателем. У нас был неудачный выезд, и наш показатель сейчас 15-18. Мы команда с отрицательным балансом в турнирной таблице, и нам предстоит найти способ, чтобы справиться с этим и изменить положение», — приводит слова Керра ESPN.
«Голден Стэйт» располагается на 11-м месте в Западной конференции.
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