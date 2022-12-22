Стив Керр признался, что «Уорриорз» не соответствуют уровню чемпионов НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал неудачную серию команды после очередного поражения в рамках регулярного чемпионата НБА.



В очередном матче, который прошёл в ночь на 22 декабря, «Голден Стэйт» уступил «Бруклин Нетс» со счётом 113:143. Таким образом, выезд завершился для калифорнийской команды пятью поражениями при одной победе. Всего у «Уорриорз» три победы в 19 гостевых матчах.



«Уровень команды определяется её турнирным показателем. У нас был неудачный выезд, и наш показатель сейчас 15-18. Мы команда с отрицательным балансом в турнирной таблице, и нам предстоит найти способ, чтобы справиться с этим и изменить положение», — приводит слова Керра ESPN.



«Голден Стэйт» располагается на 11-м месте в Западной конференции.