Кевин Дюрант высказался о победе «Нетс» над «Уорриорз»
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды над «Голден Стэйт Уорриорз» (143:113) в рамках очередного тура регулярного чемпионата НБА.
«Независимо от того, кто вышел на площадку, «Уорриорз» всегда вызывают уважение. У них чемпионские игроки, и у них чемпионская система. Мы с самого начала сезона играем так, чтобы создавать себе хорошие возможности для бросков. И вот сейчас всё стало получаться и мяч начал заходить в кольцо. На это требовалось определённое время», — приводит слова Дюранта ESPN.
Стоит отметить, что «Голден Стэйт» выступали в этом матче без ряда лидеров. Игру по разным причинам пропускали лидеры команды Стефен Карри, Клэй Томпсон и Эндрю Уиггинс.
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