«Пеликанс» лишились своего лидера перед матчем с «Сан-Антонио»

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон попал в протокол НБА по здоровью и безопасности. Об этом информирует пресс-служба команды. Отмечается, что Зайон пропустит следующий матч команды с «Сан-Антонио Спёрс», который состоится завтра, 23 декабря. Начало – в 4:00 мск.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уильямсон принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, делал 7,2 подбора и 4,7 передачи. Зайон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 испытывал проблемы с коленом. Из-за этого он был вынужден полностью пропустить предыдущий сезон.

«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк: