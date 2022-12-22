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Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Астаной»

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Астаной»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«Считаю, за исключением стартовых пяти минут, мы провели серьезный матч. Неплохо атаковали и хорошо оборонялись, особенно против защитника астанинцев Даниила Аксенова, который не сумел набрать очков. Мы завершили встречу с большим преимуществом, но, к сожалению, матч омрачили травмы наших игроков», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с МБА. Встреча пройдёт в Казани 4 января. «Астана» следующий матч проведёт на выезде с «Минском». Он состоится 25 декабря.

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