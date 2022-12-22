«Нижний Новгород» на выезде победил «Самару» в Единой лиге ВТБ
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В Самара завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 83:60 (18:18, 16:12, 22:15, 27:15) в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе победителей был американский разыгрывающий Джермейн Лав-Робертс. Он набрал 19 очков. Также на его счету один подбор и две результативные передачи. У хозяев площадки лучшую результативность показал американский разыгрывающий Маркос Найт. В его активе 18 очков, шесть подборов и три голевые передачи.
В следующем туре регулярного чемпионата «Самара» на выезде проведёт матч с клубом «Астана». «Нижний Новгород» следующую встречу проведёт с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт 5 января в Краснодаре.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
22 декабря 2022, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
60 : 83
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Самара: Барашков, Гафуров, Карданахишвили, Лазарев, Найт, Пичкуров, Риверс, Теодор, Томас, Умрихин, Шелекето, Эннис
Пари Нижний Новгород: Апич, Бабурин, Беленицкий, Ганькевич, Йованович, Лав-Робертс, Личутин, Ребич, Салаш, Стребков, Хвостов, Чадов
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