«Автодор» победил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

В Саратове на стадионе «Кристалл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Автодор» принимал клуб «Минск». Встреча закончилась со счётом 88:77 (20:24, 24:10, 25:18, 19:25) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» оказался американский разыгрывающий Малик Ньюмэн. В его активе 25 очков. Также на его счету три подбора и одна результативная передача. У гостей лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Йован Шливанчанин. Он набрал 19 очков, совершил три подбора и отдал одну голевую передачу.



В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» в домашнем матче сыграет с клубом «Парма-Пари». Встреча состоится 4 января. «Минск» следующий матч проведёт 25 декабря с «Астаной».