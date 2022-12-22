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«Автодор» победил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» победил «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
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В Саратове на стадионе «Кристалл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого «Автодор» принимал клуб «Минск». Встреча закончилась со счётом 88:77 (20:24, 24:10, 25:18, 19:25) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» оказался американский разыгрывающий Малик Ньюмэн. В его активе 25 очков. Также на его счету три подбора и одна результативная передача. У гостей лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Йован Шливанчанин. Он набрал 19 очков, совершил три подбора и отдал одну голевую передачу.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» в домашнем матче сыграет с клубом «Парма-Пари». Встреча состоится 4 января. «Минск» следующий матч проведёт 25 декабря с «Астаной».

Единая лига ВТБ. 1-й этап
22 декабря 2022, четверг. 18:30 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
88 : 77
Минск
Минск, Беларусь
Автодор: Ботрайт, Джонс, Загорац, Мачадо, Минченко, Михайловский, Николич, Ньюмэн, Петенев, Пранаускис, Рейш, Цыбиков
Минск: Борисевич, Коратцов, Микульский, Паско, Ситник, Стубеда, Третьяк, Тростинецкий, Ханна, Шливанчанин
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