Кущенко: будущее у Единой лиги ВТБ оптимистичное

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался об отношениях Единой лиги ВТБ с зарубежьем.
«В этом плане ручной режим управления у нас по-прежнему существует. Потому что каждый день приносит новые вызовы: западные регуляторы дают то одни рекомендации, то другие. Волатильность на баскетбольном рынке очень большая. Клуб может подписать звезду, а человек просто не приедет. Стратегическое планирование в таких условиях осуществлять сложно. Мы сейчас не заглядываем дальше, чем на неделю [вперёд]. Но наша главная цель не меняется – сохранить качество баскетбола. Каждый день мы стараемся развивать Единую лигу ВТБ. В сентябре провели Суперкубок с приглашением серьёзных европейских клубов – «Партизана», «Меги». Это дало нам понять, что заграница по-прежнему хочет с нами сотрудничать. Не все готовы говорить это вслух, но желание точно есть.
Ещё в июне было сложно поверить, что к началу сезона у нас в лиге будут такие игроки, как Томас Эртель, Никола Милутинов. Или Каспер Уэйр — который переписывается с Демаром Дерозаном, тренируется с Леброном Джеймсом. Благодаря таким звёздам мир узнаёт, что у нас тут, оказывается, серьёзные люди играют в баскетбол. Мы сейчас максимально оперативно реагируем на любые возможности, которые предоставляются международными спортивными рынками и индустрией. У нас была коммуникация с инвесторами из Дубая, с европейскими клубами, которые хотели к нам попасть. Так что будущее у Единой лиги ВТБ, на мой взгляд, оптимистичное», — приводит слова Кущенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».
- 22 декабря 2022
-
22:08
-
21:45
-
20:53
-
20:53
-
20:21
-
19:55
-
19:52
-
19:34
-
18:52
-
18:18
-
18:10
-
17:26
-
15:52
-
14:33
-
12:48
-
11:53
-
10:46
-
09:54
-
09:18
-
08:36
-
06:21
-
06:05
-
01:04
-
01:00
-
00:03
- 21 декабря 2022
-
23:03
-
22:52
-
21:43
-
21:38
-
20:59
-
20:40
-
20:00
-
18:54
-
18:43
-
18:01