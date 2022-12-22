Кущенко: будущее у Единой лиги ВТБ оптимистичное

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался об отношениях Единой лиги ВТБ с зарубежьем.



«В этом плане ручной режим управления у нас по-прежнему существует. Потому что каждый день приносит новые вызовы: западные регуляторы дают то одни рекомендации, то другие. Волатильность на баскетбольном рынке очень большая. Клуб может подписать звезду, а человек просто не приедет. Стратегическое планирование в таких условиях осуществлять сложно. Мы сейчас не заглядываем дальше, чем на неделю [вперёд]. Но наша главная цель не меняется – сохранить качество баскетбола. Каждый день мы стараемся развивать Единую лигу ВТБ. В сентябре провели Суперкубок с приглашением серьёзных европейских клубов – «Партизана», «Меги». Это дало нам понять, что заграница по-прежнему хочет с нами сотрудничать. Не все готовы говорить это вслух, но желание точно есть.



Ещё в июне было сложно поверить, что к началу сезона у нас в лиге будут такие игроки, как Томас Эртель, Никола Милутинов. Или Каспер Уэйр — который переписывается с Демаром Дерозаном, тренируется с Леброном Джеймсом. Благодаря таким звёздам мир узнаёт, что у нас тут, оказывается, серьёзные люди играют в баскетбол. Мы сейчас максимально оперативно реагируем на любые возможности, которые предоставляются международными спортивными рынками и индустрией. У нас была коммуникация с инвесторами из Дубая, с европейскими клубами, которые хотели к нам попасть. Так что будущее у Единой лиги ВТБ, на мой взгляд, оптимистичное», — приводит слова Кущенко официальный сайт «Локомотива-Кубань».