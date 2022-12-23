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Результаты всех матчей Евролиги 22 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 22 декабря, турнирная таблица
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Сербский «Партизан» одержал победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 73:72. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер и Матиас Лессор, набравшие по 12 очков. В составе «Фенербахче» 14 очков набрал Скотти Уилбекин.

Ещё в одном матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» одержала победу над «Олимпиакосом». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 90:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Вильдоса, набравший 22 очка. В составе «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Костас Слукас и Тарик Блэк.

В ещё одном матче игрового дня израильский «Маккаби» одержал победу над «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джерел Мартин, набравший 21 очков. В составе «Альбы» 16 баллов набрал Маодо Ло.

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» одержала победу над «Виртусом». Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ваня Маринкович, набравший 22 очка. В составе «Виртуса» по 15 очков набрали Марко Белинелли и Торнике Шенгелия.

В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Венсан Пуарье, набравший 19 очков. В составе АСВЕЛа 17 очков набрал Амин Нуа.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2022, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
72 : 73
Партизан
Белград, Сербия
Фенербахче: Уилбекин - 14, Пьерр - 13, Калатес - 11, Хэйс - 9, Букер - 8, Джекири - 8, Гудурич - 4, Махмутоглу - 3, Бирсен - 2, Адетокунбо, Хазер, Эдвардс
Партизан: Лессор - 12, Пантер - 12, Экзам - 10, Ледей - 8, Мадар - 7, Аврамович - 6, Нанналли - 5, Папапетру - 5, Анджушич - 4, Смайлагич - 4, Вукчевич, Трифунович
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
86 : 90
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпиакос: Блэк - 14, Слукас - 14, Везенков - 13, Боломбой - 9, Папаниколау - 9, Ларенцакис - 8, Маккиссик - 7, Канаан - 5, Фалль - 5, Питерс - 2, Лунцис, Уолкап
Црвена Звезда: Вильдоса - 22, Петрушев - 14, Митрович - 13, Добрич - 12, Недович - 12, Лазаревич - 8, Лазич - 6, Бентил - 3, Илич, Маркович, Радулица, Холланд
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
70 : 83
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Альба: Ло - 16, Тиман - 12, Блатт - 8, Сикма - 8, Зусман - 7, Кумадже - 5, Ветцель - 4, Маттиссек - 2, Шнайдер - 2, Смит - 1, Делов
Маккаби Тель-Авив: Мартин - 21, Адамс - 17, Браун - 15, Хиллиард - 9, Колсон - 7, Небо - 5, Коэн - 3, Ди Бартоломео - 2, Менко - 2, Соркин - 2, Зив, Холлинс
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2022, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
90 : 79
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Баскония: Маринкович - 22, Котсар - 12, Седекерскис - 12, Эноч - 10, Гедрайтис - 8, Ховард - 7, Диес - 6, Томпсон - 6, Костелло - 4, Хенри - 3, Райэсте, Хоммс
Виртус Болонья: Белинелли - 15, Шенгелия - 15, Манньон - 11, Бако - 8, Лундберг - 7, Теодосич - 7, Джайте - 6, Уимс - 6, Хэкетт - 4, Камара, Пайола
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
92 : 73
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Пуарье - 19, Муса - 15, Дек - 10, Льюль - 10, Тавареш - 8, Ябуселе - 8, Хезонья - 7, Корнели - 5, Уильямс-Госс - 5, Родригес - 4, Абальде - 1, Фернандес
АСВЕЛ: Нуа - 17, Тайус - 14, де Коло - 13, Обасоан - 10, Дьо - 7, Джексон-Картрайт - 5, Рисашер - 4, Мэтьюс - 3, Кауди, Пон, Фалл
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