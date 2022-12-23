Результаты всех матчей Евролиги 22 декабря, турнирная таблица

Сербский «Партизан» одержал победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 73:72. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Кевин Пантер и Матиас Лессор, набравшие по 12 очков. В составе «Фенербахче» 14 очков набрал Скотти Уилбекин.



Ещё в одном матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» одержала победу над «Олимпиакосом». Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 90:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Вильдоса, набравший 22 очка. В составе «Олимпиакоса» по 14 очков набрали Костас Слукас и Тарик Блэк.



В ещё одном матче игрового дня израильский «Маккаби» одержал победу над «Альбой». Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джерел Мартин, набравший 21 очков. В составе «Альбы» 16 баллов набрал Маодо Ло.



В другом матче игрового дня испанская «Баскония» одержала победу над «Виртусом». Встреча прошла в Витории (Испания) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:79. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ваня Маринкович, набравший 22 очка. В составе «Виртуса» по 15 очков набрали Марко Белинелли и Торнике Шенгелия.



В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Венсан Пуарье, набравший 19 очков. В составе АСВЕЛа 17 очков набрал Амин Нуа.