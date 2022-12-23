«Вам надрали задницу, это позор». Эксперт — о разгромном поражении «Уорриорз»

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит резко высказался о разгромном поражении «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (113:143).
«Это худшая игра «Голден Стэйт». Да, мы знаем, что выбыл Стеф Карри, и ожидаем большего от Клэя Томпсона. Надеюсь, у него всё получится. Мне очень нравится Джордан Пул, и я рад, что он получил свой контракт, но пришло время его отработать. Мне противно от того, что я вижу. Да, они действующие чемпионы, и в этом их заслуга. Но нужно понимать, что вам платят не только за прошлые достижения.
Вы проигрываете 29 очков в первой четверти, как такое может случиться? Насколько плохо нужно играть, чтобы уступать 40 очков к перерыву? Боже правый, какой позор. Я не узнаю этих «воинов». Мы сейчас говорим не о поражении, а о том, что вам надрали задницу. Это просто позор», — цитирует Эй Смита Fadeaway World.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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