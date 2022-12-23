Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг ведёт переговоры о сотрудничестве с новым спонсором

Кайри Ирвинг ведёт переговоры о сотрудничестве с новым спонсором
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг ведёт переговоры о сотрудничестве с компанией SIA Collective, которая специализируется в том числе на производстве кроссовок. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свой источник.

Напомним, ранее Кайри был связан спонсорским контрактом с Nike, однако спустя месяц после того, как он опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, компания объявила о прекращении сотрудничества с игроком.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 22 матчах, в среднем набирая 26,1 очка, совершая четыре подбора и отдавая 4,5 результативной передачи. На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Новость по теме
Ирвинг: мы должны наслаждаться временем, пока Дюрант в нашей команде

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022