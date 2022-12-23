Кайри Ирвинг ведёт переговоры о сотрудничестве с новым спонсором
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг ведёт переговоры о сотрудничестве с компанией SIA Collective, которая специализируется в том числе на производстве кроссовок. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свой источник.
Напомним, ранее Кайри был связан спонсорским контрактом с Nike, однако спустя месяц после того, как он опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, компания объявила о прекращении сотрудничества с игроком.
В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 22 матчах, в среднем набирая 26,1 очка, совершая четыре подбора и отдавая 4,5 результативной передачи. На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
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