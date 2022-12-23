Шакил О'Нил: Никола Йокич смог бы забросить через меня только в ситуации пик-н-ролла

Легендарный центровой НБА Шакил О'Нил рассказал, что лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич смог бы забросить через него в кольцо только при розыгрыше пик-н-ролла.
«Единственный способ, которым он мог бы забить через меня, это в ситуации пик-н-ролла, потому что мне, вероятно, пришлось бы выдвинуться на Джамала Маррея, что немного освободило бы Йокичу пространство. Но если он будет действовать с места или попытается бросить крюк, то я справлюсь без помощи», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.
В нынешнем сезоне НБА Йокич принял участие в 27 матчах, в среднем набирая 24,7 очка, совершая 11 подборов и отдавая 9,2 результативной передачи. На данный момент «Денвер» занимает второе место в таблице Западной конференции.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну.
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