Защитник «Зенита»: у нас есть отличная возможность забрать нужную нам победу

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Калеб Хомсли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Баскетболист уверен, что залогом успеха в матче должна стать качественная игра в обороне.

«У нас есть отличная возможность забрать победу, которая так нам нужна. Мы хотим вернуться к тому, как играли раньше, наладить командный баскетбол. У нас было несколько по-настоящему хороших тренировок, чтобы подготовиться к матчу с «Енисеем», так что мы готовы. Соперник играет неплохо, так что нам нужно отлично сыграть в обороне, чтобы с ходу задать тон игре и далее уже забрать победу», — приводит слова Хомсли пресс-служба Единой лиги ВТБ.



Матч «Зенит» — «Енисей» состоится сегодня, 23 декабря. Начало противостояния — в 19:00 мск. На данный момент санкт-петербургский клуб располагается на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Енисея занимает 10-е место.