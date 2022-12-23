Анзулович сообщил о проблемах в составе перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Наставник отметил, что из-за проблем со здоровьем на встречу с действующим чемпионом турнира не полетели несколько игроков.

«К сожалению, мы отправляемся на выезд в неполном составе. Несколько игроков имеют небольшие проблемы со здоровьем, будем надеяться, что это ненадолго. Естественно, «Зенит» после поражения в Саратове будет очень мотивирован. Он является фаворитом предстоящей встречи, но у нас всегда есть шанс. Будем пытаться порадовать наших болельщиков победой», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.



Матч «Зенит» — «Енисей» состоится сегодня, 23 декабря. Начало противостояния — в 19:00 мск. На данный момент санкт-петербургский клуб располагается на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Енисея занимает 10-е место.