Анзулович сообщил о проблемах в составе перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Наставник отметил, что из-за проблем со здоровьем на встречу с действующим чемпионом турнира не полетели несколько игроков.
«К сожалению, мы отправляемся на выезд в неполном составе. Несколько игроков имеют небольшие проблемы со здоровьем, будем надеяться, что это ненадолго. Естественно, «Зенит» после поражения в Саратове будет очень мотивирован. Он является фаворитом предстоящей встречи, но у нас всегда есть шанс. Будем пытаться порадовать наших болельщиков победой», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Матч «Зенит» — «Енисей» состоится сегодня, 23 декабря. Начало противостояния — в 19:00 мск. На данный момент санкт-петербургский клуб располагается на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, коллектив с берегов Енисея занимает 10-е место.
- 23 декабря 2022
-
16:19
-
15:55
-
15:22
-
14:50
-
14:16
-
13:51
-
13:37
-
12:59
-
12:41
-
11:40
-
11:23
-
11:04
-
10:46
-
10:07
-
09:51
-
09:34
-
09:16
-
09:00
-
06:45
-
01:00
-
00:49
-
00:47
-
00:25
- 22 декабря 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:20
-
22:56
-
22:21
-
22:08
-
21:45
-
20:53
-
20:53
-
20:21
-
19:55
-
19:52