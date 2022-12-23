Единая лига ВТБ анонсировала старт продажи билетов на новый формат Матча всех звёзд

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин анонсировала старт продажи билетов на Матч всех звёзд, который в этом сезоне пройдёт в новом формате. Событие состоится 19 февраля 2023 года в Москве на «ВТБ Арене».
Отмечается, что каждая четверть будет иметь уникальный стиль, музыкальное и графическое оформление, баскетболисты смогут менять игровую форму, а лучшие игроки лиги смогут проявить себя на площадке с разными баскетбольными правилами, которые соответствуют конкретным эпохам.
«Дорогие болельщики, с радостью сообщаем, что билеты на седьмой в истории Матч всех звёзд уже в продаже! 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» все желающие смогут увидеть главных звёзд лиги и насладиться ярким шоу в новом формате. Old school против New School, путешествие по баскетбольным эпохам и традиционные конкурсы – по броскам сверху и трёхочковым – это надо видеть вживую!
Сейчас в продажу запущены первые 2000 билетов по стартовой цене от 400 рублей. На предстоящем Матче звёзд впервые за 2 года сможет присутствовать максимальное количество болельщиков, так как у нас нет ограничений по заполнению «ВТБ Арены», — цитирует Корстин пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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