Эрнангомес: Валанчюнас — один из лучших центровых НБА

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Вилли Эрнангомес назвал своего партнёра по команде Йонаса Валанчюнаса одним из лучших «бигменов» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я очень рад за Йонаса. Он мой лучший друг в команде и всегда помогает мне прогрессировать как на площадке, так и за её пределами. Он один из лучших центровых в лиге. К тому же у него большое сердце. Он хочет, чтобы всем окружающим его людям было хорошо. Я очень горжусь его игрой в последнем матче. Он снова доминировал. Хочу сказать, что я просто очень счастлив быть с Йонасом в одной команде», — приводит слова Эрнангомеса Eurohoops.

Напомним, в своём последнем матче «Пеликанс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» (126:117). Валанчюнас в этой встрече оформил дабл-дабл (16 очков и 10 подборов).

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