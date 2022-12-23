Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Объявлен расширенный состав сборной России на январский просмотровый сбор

Объявлен расширенный состав сборной России на январский просмотровый сбор
Комментарии

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на просмотровый сбор, который пройдет с 23 по 28 января в УТЦ «Новогорск» (Химки). Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

В состав сборной вошли:

защитники: Михаил Беленицкий («Пари Нижний Новгород», Нижний Новгород, 20 лет, 204 см), Захар Ведищев («Локомотив-Кубань», Краснодар, 22 года, 196 см), Сергей Зоткин («Новосибирск», Новосибирск, 19 лет, 190 см), Даниил Касаткин (МБА, Москва, 23 года, 198 см), Ярослав Никонов (ЦСКА-2, Москва, 18 лет, 195 см), Виталиус Пранаускис («Автодор», Саратов, 20 лет, 195 см), Самсон Руженцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 201 см), Андрей Топтунов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 183 см), Тимофей Якушин (МБА, 25 лет, 195 см);
форварды: Олег Акрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 203 см), Артём Антипов («Зенит», 18 лет, 201 см), Павел Ганькевич («Руна»-мол, Москва, 19 лет, 201 см), Павел Земский («Зенит», 18 лет, 202 см), Даниил Кочергин (МБА, 23 года, 206 см), Александр Петенев («Автодор», 22 года, 197 см), Кирилл Петухов (ЦСКА-2, 19 лет, 201 см), Илья Платонов (МБА, 24 года, 199 см), Даниил Походяев («Парма-Пари», Пермский край, 21 год, 204 см);
центровые: Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет, 211 см), Сергей Клюев (МБА, 24 года, 208 см), Артём Орешников («Локомотив-Кубань», 18 лет, 206 см), Егор Рыжов («Зенит», 18 лет, 209 см).

Большинство участников впервые приглашены на сбор национальной команды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022