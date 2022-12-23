Объявлен расширенный состав сборной России на январский просмотровый сбор

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на просмотровый сбор, который пройдет с 23 по 28 января в УТЦ «Новогорск» (Химки). Об этом сообщает пресс-служба РФБ.



В состав сборной вошли:



защитники: Михаил Беленицкий («Пари Нижний Новгород», Нижний Новгород, 20 лет, 204 см), Захар Ведищев («Локомотив-Кубань», Краснодар, 22 года, 196 см), Сергей Зоткин («Новосибирск», Новосибирск, 19 лет, 190 см), Даниил Касаткин (МБА, Москва, 23 года, 198 см), Ярослав Никонов (ЦСКА-2, Москва, 18 лет, 195 см), Виталиус Пранаускис («Автодор», Саратов, 20 лет, 195 см), Самсон Руженцев (ЦСКА, Москва, 21 год, 201 см), Андрей Топтунов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 183 см), Тимофей Якушин (МБА, 25 лет, 195 см);

форварды: Олег Акрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 203 см), Артём Антипов («Зенит», 18 лет, 201 см), Павел Ганькевич («Руна»-мол, Москва, 19 лет, 201 см), Павел Земский («Зенит», 18 лет, 202 см), Даниил Кочергин (МБА, 23 года, 206 см), Александр Петенев («Автодор», 22 года, 197 см), Кирилл Петухов (ЦСКА-2, 19 лет, 201 см), Илья Платонов (МБА, 24 года, 199 см), Даниил Походяев («Парма-Пари», Пермский край, 21 год, 204 см);

центровые: Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет, 211 см), Сергей Клюев (МБА, 24 года, 208 см), Артём Орешников («Локомотив-Кубань», 18 лет, 206 см), Егор Рыжов («Зенит», 18 лет, 209 см).



Большинство участников впервые приглашены на сбор национальной команды.