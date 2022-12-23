Стив Керр выбрал стартовую пятёрку из бывших одноклубников

Бывший баскетболист НБА, ныне главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал стартовую пятёрку из бывших партнёров по командам.
«Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Тим Данкан, Шакил О’Нил, с которым мы играли в «Орландо» на протяжении нескольких месяцев, и Марк Прайс.
Марк был невероятен. Он был одним из первых игроков, которые хорошо бросали дальние броски и с ведения, и после паса. Он был похож на Стефена Карри в том плане, что против него надо было защищаться далеко за дугой. И это в ту эпоху, когда дальним броскам ещё не придавали особого значения.
Обычно Прайс выполнял немного трёхочковых бросков за матч. Думаю, если бы он играл в современной НБА и выполнял по 15–20 бросков из-за дуги, то был бы постоянным участником Матча всех звёзд», — приводит слова Керра The SportsRush.
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