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Стив Керр выбрал стартовую пятёрку из бывших одноклубников

Стив Керр выбрал стартовую пятёрку из бывших одноклубников
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Бывший баскетболист НБА, ныне главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал стартовую пятёрку из бывших партнёров по командам.

«Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Тим Данкан, Шакил О’Нил, с которым мы играли в «Орландо» на протяжении нескольких месяцев, и Марк Прайс.

Марк был невероятен. Он был одним из первых игроков, которые хорошо бросали дальние броски и с ведения, и после паса. Он был похож на Стефена Карри в том плане, что против него надо было защищаться далеко за дугой. И это в ту эпоху, когда дальним броскам ещё не придавали особого значения.

Обычно Прайс выполнял немного трёхочковых бросков за матч. Думаю, если бы он играл в современной НБА и выполнял по 15–20 бросков из-за дуги, то был бы постоянным участником Матча всех звёзд», — приводит слова Керра The SportsRush.

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