Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (78:59).



«Это была очень непростая игра, победа не далась нам легко. Надо отдать должное «Енисею», счёт на табло не совсем отражает то, как складывался этот матч. Для нас было сложно начинать эту игру после того, как мы выступили в Саратове. Да, несколько игроков восстановились, мы провели отличные подготовительные тренировки. Но ментально мы не были так уж хорошо готовы.



Не знаю, в чём конкретно было дело, но мы начали эту игру не так хорошо. А вот после перерыва мы начали играть куда лучше, шаг за шагом действовали более уверенно, особенно в обороне», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Новость по теме «Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ