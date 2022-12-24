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«Барселона» уступила «Валенсии» в Евролиге

«Барселона» уступила «Валенсии» в Евролиге
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Испанская «Валенсия» одержала победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хасиэль Риверо, набравший 16 очков. 14 баллов набрал Боян Дублевич. 11 очков на счету Джареда Харпера.

В составе «Барселоны» 28 очков набрал Николас Лапровиттола. 14 очков на счету Яна Веселы.

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Црвеной Звездой». Встреча состоится 30 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Валенсия» в 16-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Матч пройдёт в Валенсии 29 декабря, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
23 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
84 : 83
Барселона
Барселона, Испания
Валенсия: Риверо - 16, Дублевич - 14, Харпер - 11, Джонс - 9, Препелич - 9, Уэбб III - 9, Радебо - 6, Прадилья - 5, Лопес-Аростеги - 3, Клавер - 2, Александер, Пуэрто
Барселона: Лапровиттола - 28, Веселы - 14, Миротич - 11, Курич - 10, Саторански - 6, Калинич - 4, Тоби - 4, Да Силва - 3, Хиггинс - 2, Йокубайтис - 1, Абринес, Ннаджи
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