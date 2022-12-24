«Барселона» уступила «Валенсии» в Евролиге

Испанская «Валенсия» одержала победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:83.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хасиэль Риверо, набравший 16 очков. 14 баллов набрал Боян Дублевич. 11 очков на счету Джареда Харпера.



В составе «Барселоны» 28 очков набрал Николас Лапровиттола. 14 очков на счету Яна Веселы.



В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Црвеной Звездой». Встреча состоится 30 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Валенсия» в 16-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Матч пройдёт в Валенсии 29 декабря, начало запланировано на 22:30 мск.