Результаты всех матчей Евролиги 23 декабря, турнирная таблица

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:69. В составе «Анадолу Эфес» 23 балла на счету Уилла Клайберна. У «Панатинаикоса» отличился Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков.
В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» одержал победу над «Баварией». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кинан Эванс, набравший 32 очка. В составе «Баварии» 18 очков в активе Кори Уолдена.
Ещё в одном матче игрового дня итальянская «Олимпия» одержала победу над «Монако». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, у которого 23 очка. В составе «Монако» 24 балла набрал Майк Джеймс.
В заключительном матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над «Барселоной». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:83. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хасиэль Риверо, набравший 16 очков. В составе «Барселоны» 28 очков набрал Николас Лапровиттола.
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