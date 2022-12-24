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Результаты всех матчей Евролиги 23 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 23 декабря, турнирная таблица
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:69. В составе «Анадолу Эфес» 23 балла на счету Уилла Клайберна. У «Панатинаикоса» отличился Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков.

В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» одержал победу над «Баварией». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:67. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кинан Эванс, набравший 32 очка. В составе «Баварии» 18 очков в активе Кори Уолдена.

Ещё в одном матче игрового дня итальянская «Олимпия» одержала победу над «Монако». Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:71. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, у которого 23 очка. В составе «Монако» 24 балла набрал Майк Джеймс.

В заключительном матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над «Барселоной». Встреча прошла в Валенсии (Испания) на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:83. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Хасиэль Риверо, набравший 16 очков. В составе «Барселоны» 28 очков набрал Николас Лапровиттола.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
23 декабря 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 69
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Клайберн - 23, Мицич - 19, Данстон - 13, Бьёбуа - 11, М'Байе - 11, Брайант - 4, Тейлор - 4, Пляйсс - 3, Гази, Жижич, Полонара, Тунджер
Панатинаикос: Бэйкон - 20, Деррик Уильямс - 13, Григонис - 9, Папаяннис - 9, Ли - 6, Манцукас - 6, Понитка - 4, Уолтерс - 2, Калаицакис, Самонтуров, Хугкас
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
23 декабря 2022, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
75 : 67
Бавария
Мюнхен, Германия
Жальгирис: Эванс - 32, Улановас - 18, Хэйс - 5, Шмитс - 5, Бирутис - 4, Браздейкис - 4, Буткевичюс - 3, Гедрайтис - 2, Димша - 2, Кривас, Кублицкас, Лукошюнас
Бавария: Уолден - 18, Рабит - 17, Гиффей - 10, Уинстон - 10, Ципсер - 6, Бонга - 4, Гиллеспи - 2, Вимберг, Хантер, Харрис
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
23 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
79 : 71
Монако
Монако, Монако
Олимпия Милан: Бэрон - 23, Дэвис - 14, Холл - 12, Риччи - 11, Мелли - 7, Хайнс - 6, Митру-Лонг - 5, Фойгтман - 1, Бальдассо, Луваву-Кабарро, Томас, Тонут
Монако: Джеймс - 24, Окобо - 16, Диалло - 10, Мотеюнас - 9, Холл - 9, Браун - 3, Блоссомгейм, Лойд, Макунду, Морман, Стразель, Уаттара
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
23 декабря 2022, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
84 : 83
Барселона
Барселона, Испания
Валенсия: Риверо - 16, Дублевич - 14, Харпер - 11, Джонс - 9, Препелич - 9, Уэбб III - 9, Радебо - 6, Прадилья - 5, Лопес-Аростеги - 3, Клавер - 2, Александер, Пуэрто
Барселона: Лапровиттола - 28, Веселы - 14, Миротич - 11, Курич - 10, Саторански - 6, Калинич - 4, Тоби - 4, Да Силва - 3, Хиггинс - 2, Йокубайтис - 1, Абринес, Ннаджи
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